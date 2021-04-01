Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.01

— Более 30 тысяч волонтеров готовы помочь в проведении всероссийского голосования за объекты благоустройства. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы министерства строительства и ЖКХ КБР Людмила Кумыкова).— В Баксанском районе налажен контроль за горячим питанием школьников. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы администрации Баксанского р. Арина Килярова).— В КБР проводятся работы по восстановлению участка автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Нарткала и Урвань. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы минтранса КБР Зульфия Кумыкова).— В Нальчике пройдет «Мемориал Чабдарова» по кикбоксингу.