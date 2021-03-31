Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.31

— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. КУЧМЕНОВА).— В детской музыкальной школе завершился капитальный ремонт. (ЗАПИСЬ: начальник упр капремонта администрации города Руслан Афашагов).— Проводятся работы по восстановлению участка автомобильной дороги Нарткала –Урвань. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).— Нальчика стартовала серия аудиолекций «Дорожная безопасность в городской среде».