Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.30

— В Минсельхозе Кабардино-Балкарии подвели итоги работы отрасли за прошлый год. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ведомства Светлана Самченко).— В сельском поселении Псыхурей завершается строительство нового многопрофильного спортивного зала.— В Нальчике обсудили развитие микрорайона МЭй. (ЗАПИСЬ: главный разработчик плана развития мр МЭй Евгений Черкасов).— Минтранс КБР подвел итоги работы общественных контролеров. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ведомства Зульфия Кумыкова).