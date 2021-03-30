Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.30
— В Минсельхозе Кабардино-Балкарии подвели итоги работы отрасли за прошлый год. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ведомства Светлана Самченко).
— В сельском поселении Псыхурей завершается строительство нового многопрофильного спортивного зала.
— В Нальчике обсудили развитие микрорайона МЭй. (ЗАПИСЬ: главный разработчик плана развития мр МЭй Евгений Черкасов).
— Минтранс КБР подвел итоги работы общественных контролеров. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ведомства Зульфия Кумыкова).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.30

— КъБ-м тхыдэ егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмрэ зегъэужьыным щытепсэлъыхь зэ1ущ1э республикэм и Парламентым нобэ щек1уэк1ащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.30

— КъМ-ны эл мюлк министерствосунда видеоконференция халда 2020-чы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.30

— В Минсельхозе Кабардино-Балкарии подвели итоги работы отрасли за прошлый год

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