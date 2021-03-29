Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.29

— На конференции в Нальчике обсудят дистанционное обучение— В г. о. Баксан начаты работы по благоустройству общественного пространства. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы администрации г о Баксан Аслан Карданов).— В Нальчике завершается форум «Туризм, объединяющий Кавказ». (ЗАПИСЬ: руководитель института развития города «Платформа» Оксана Шухостанова).— Кабардино-Балкарская Республика примет участие во всероссийском онлайн-голосовании за общественные территории.