Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.25
— Ситуация с короновирусом в регионе стабилизируется. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— В Кабардино-Балкарии начался капитальный ремонт объездной Нальчика.
— 28 марта состоится масштабное празднование Дня возрождения балкарского народа.
— В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Майском благоустроят 9 дворовых и 5 общественных территорий. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Людмила Кумыкова).
— Пожилые жители Баксанского района проходят диспансеризацию. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы администрации Баксанского района Арина Килярова).