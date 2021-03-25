Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.25

— Ситуация с короновирусом в регионе стабилизируется. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— В Кабардино-Балкарии начался капитальный ремонт объездной Нальчика.— 28 марта состоится масштабное празднование Дня возрождения балкарского народа.— В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Майском благоустроят 9 дворовых и 5 общественных территорий. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Людмила Кумыкова).— Пожилые жители Баксанского района проходят диспансеризацию. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы администрации Баксанского района Арина Килярова).