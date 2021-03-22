Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.22

— Таймураз Ахохов на отчетной сессии Совета местного самоуправления рассказал об итогах благоустройства города в 2020 году и планах на 2021-й год— В Управлении Федеральной службы судеьных приставов КБР проведен 1-й этап Всероссийского конкурса. (ЗАПИСЬ: З. ПШЕНОКОВ).— В Ингушетии на лечение мальчика со спинальной мышечной атрофией из Кабардино-Балкарии собрали более 5 млн рублей.— В Кабардино-Балкарии в этом году планируется запустить производство отечественного многофункционального рентгеновского комплекса. (ЗАПИСЬ: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров).— На Международной туристической выставке MITT-2021, в номинации «Лучший видеоролик региона России» победителем признана работа Магомеда Кумыкова.