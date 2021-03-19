Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.19

— Ситуация с короновирусом в регионе стабилизируется, вакцинация во всех районах республики продолжается. (ЗАПИСЬ:И. Кучменова).— В Кабардино-Балкарии в этом году планируется запустить производство отечественного многофункционального рентгеновского комплекса. (ЗАПИСЬ: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров).— В Чегемском районе состоялась акция по профилактике мошенничества.— Идрис Узденов стал призером международных соревнований Freeride Worl Qualify заняв третье место. (ЗАПИСЬ: И. Узденов).