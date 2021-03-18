Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.18

— В рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Чегемской центральной районной больнице капитально отремонтируют поликлиническое отделение— Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кабардино-Балкарии набирает обороты. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы минтранса КБР Зульфия Кумыкова).— В республике активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. (ЗАПИСЬ: заведующая отделом грантов и программ развития КБ Научного Центра РАН Салима Макошева).— В Нальчике стартовал турнир по боксу, посвященный Дню возрождения балкарского народа. (ЗАПИСЬ: генсекретарь Федерации бокса Кирилл Щекутьев).