Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.18
— В рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Чегемской центральной районной больнице капитально отремонтируют поликлиническое отделение.
— Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кабардино-Балкарии набирает обороты. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы минтранса КБР Зульфия Кумыкова).
— В республике активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. (ЗАПИСЬ: заведующая отделом грантов и программ развития КБ Научного Центра РАН Салима Макошева).
— В Нальчике стартовал турнир по боксу, посвященный Дню возрождения балкарского народа. (ЗАПИСЬ: генсекретарь Федерации бокса Кирилл Щекутьев).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.18

— Кърым республикэр Урысейм къызэрыгухьэжрэ илъэси 7 щрикъум ирихьэл1эу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек а щ1ыналъэм и л1ыщхьэм ехъуэхъуащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.18

— Коронавирусха къажау вакцинация барады

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.18

— В рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Чегемской центральной районной больнице капитально отремонтируют поликлиническое отделение

Подробнее