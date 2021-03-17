Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.17

— В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро идет подготовка к пропуску весенне-летнего половодья 2021 года— Кабардино-Балкарии направят более 350 миллионов рублей на развитие спорта в регионе.— В Баксанском районе на спортивном фестивале участвовали будущие выпускники всех образовательных учреждений. (ЗАПИСЬ: специалист пресс-службы администрации Баксанского районе Лера Улимбашева).— Дорожники Кабардино-Балкарии приступили к восстановлению аварийного моста через реку Малка и подъезда к сельскому кладбищу в селении Хабаз. (ЗАПИСЬ: руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).