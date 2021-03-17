Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.17
— В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро идет подготовка к пропуску весенне-летнего половодья 2021 года.
— Кабардино-Балкарии направят более 350 миллионов рублей на развитие спорта в регионе.
— В Баксанском районе на спортивном фестивале участвовали будущие выпускники всех образовательных учреждений. (ЗАПИСЬ: специалист пресс-службы администрации Баксанского районе Лера Улимбашева).
— Дорожники Кабардино-Балкарии приступили к восстановлению аварийного моста через реку Малка и подъезда к сельскому кладбищу в селении Хабаз. (ЗАПИСЬ: руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.17

— КъБ-м къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ Мэзкуу щек1уэк1 27-нэ къэрал зэхуаку туризм гъэлъэгъуэныгъэм

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.17

— Терк районну ара больницасыны тамалында ковид ауруугъа бакъгъан госпиталь кесини ишин тохтатханды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.17

— В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро идет подготовка к пропуску весенне-летнего половодья 2021 года

Подробнее