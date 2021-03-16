Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.16

— В Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать 30 объектов здравоохранения. (ЗАПИСЬ: заместитель министра здравоохранения КБР Марат Кармов).— В столице Кабардино-Балкарии продолжается работа в рамках «Космической программы «Сириус 2021».— Судебные приставы России по КБР подвели итоги на лучшее структурное подразделение. (ЗАПИСЬ: начальник отдела ведомства по взаимодействию со СМИ Заур Пшеноков).— В республике ремонтируют подъездную дорогу к Нартану. (ЗАПИСЬ: руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).