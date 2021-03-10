Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.10

— Российские санатории разрабатывают специальные программы по восстановлению переболевших короновирусной инфекцией. (ЗАПИСЬ: главный врач санатория Чайка Людмила Кешева).— Ясельные блоки в Баксанском районе уже работают. (ЗАПИСЬ: заведующая ДУ школы № 4 селения Исламей Мария Хахова).— В Нальчике открылась выставка народных мастериц.— ПФР по КБР оказывает содействие в истребовании необходимых документов. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).