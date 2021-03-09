Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.09

— В Кабардино-Балкарии наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Заур Геккиев с рабочим визитом побывал в иновационно-производственной агрофирме Прохладненского района. (ЗАПИСЬ: Директор агрофирмы «Отбор» Расул Князев).— В Кабардино-Балкарии еще не решена проблема обеспЕчения населения питьевой водой. (ЗАПИСЬ: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Роман Котченко).— Кабардино-Балкария увеличила производство молока на 3,5 %.