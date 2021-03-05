Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.05

— Сегодня в Кабардино-Балкарии завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». (ЗАПИСЬ: гид регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Заур Тлехураев).— Министерством природных ресурсов и экологии КБР проводится работа по рекультивации и экологической реабилитации В Тырнаузе.— С 4 мая из Нальчика запустят поезд до Новороссийска. (ЗАПИСЬ: заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Хадис Абазов).— С 1 по 6 марта в Физкультурно-спортивном комплексе КБГУ проводятся спортивные соревнования.