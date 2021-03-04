Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.04

— В Кабардино-Балкарии наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. (ЗАПИСЬ:Изабелла Кучменова).— Граждан старше 45-ти лет будут проактивно информировать о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).— В девяти селах КБР отремонтируют дороги. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).— Четыре медали завоевали тхэквондистки Кабардино-Балкарии на Чемпионате и первенстве России в Казани.