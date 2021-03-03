Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.03

— Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков провел заседание оргкомитета по проведению памятных мероприятий. (ЗАПИСЬ: специалист-эксперт Министерства культуры эллеонора Маремукова).— В Кабардино-Балкарии наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Съемки нового фильма пройдут в Кабардино-Балкарии.— Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).