Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.26

— В Кабардино-Балкарии наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— В восьми муниципальных районах Кабардино-Балкарии, а также городском округе Нальчик заработали клубы спортивных настольных игр для граждан с ограниченными возможностями здоровья.— На территории Городского округа Баксан физкультурой и спортом на постоянной основе занимается 11,7 тыс детей. (ЗАПИСЬ: пресс-секретарь администрации городского округа Баксан Аслан Карданов).— Дачные поселки, можно будет превратить в населенные пункты. (ЗАПИСЬ: руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Дмитриев).