Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.20

— В республике продолжается массовая вакцинация населения(ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— На заседании коллегии Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР подвели итоги деятельности за 2020 год и определили основные задачи на текущий период. (ЗАПИСЬ: А. ЕЗАОВ).— Сельские пенсионеры имеют преимущества. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).— В Музее обороны и блокады Ленинграда сегодня провели церемонию прощания с Константином Андреевым.