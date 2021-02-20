Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.20
— В республике продолжается массовая вакцинация населения (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— На заседании коллегии Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР подвели итоги деятельности за 2020 год и определили основные задачи на текущий период. (ЗАПИСЬ: А. ЕЗАОВ).
— Сельские пенсионеры имеют преимущества. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).
— В Музее обороны и блокады Ленинграда сегодня провели церемонию прощания с Константином Андреевым.