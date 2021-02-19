Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.19

— Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил 2 млрд рублей— Больницы республики постепенно переходят на работу в штатном режиме, так как наблюдается снижение заболеваемости вирусом COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Восемь школ Баксанского района, амбулатория и пожарно-спасательная часть были подключены к высокоскоростному интернету. (ЗАПИСЬ: Арина Килярова).— Минпросвещения КБР продолжает прием заявок на участие в конкурсе для получения стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики.