Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.18

— В КБР власти отменили введенные из-за коронавируса ограничения на работу кафе и ресторанов. (И. Кучменова).— ГКУ КБР «Безопасная республика» с начала 2021 года установила дополнительно 35 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.— Десять социальных объектов Баксанского района подключили к высокоскоростному интернету. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы Администрации Баксанского района Арина Килярова).— В населенных пунктах Заюково и Старый Черек идут подготовительные работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения.