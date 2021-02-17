Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.17

— Сегодня Казбек Коков провел по вопросу распределения федеральных субсидий на нужды здравоохранения республики— Оперативный штаб в КБР сообщает что, ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется.— Всельских поселениях Куба и Кишпек было обновлено дорожное покрытие протяженностью более 18 км. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы администрации Баксанского района Арина Килярова).— На автодорогах Кабардино-Балкарии организована круглосуточная работа. (ЗАПИСЬ: пресс-секретарь УПРДОР КБР Милана Тхамококва).