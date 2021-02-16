Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.16
— Сегодня Казбек Коков встретился с Александром Карелиным и Михаилом Мамиашвили.
— Приэльбрусье закрыто до улучшения погоды.
— ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР ).
— 78 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.16

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм и Правительствэм и унэм нобэ щы1ущ1ащ Федерацэмк1э Советым хэт Карелин Александррэ Урысейм бэнэк1э …

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.16

— Сегодня Казбек Коков встретился с Александром Карелиным и Михаилом Мамиашвили

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