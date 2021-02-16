Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.16
— Сегодня Казбек Коков встретился с Александром Карелиным и Михаилом Мамиашвили.
— Приэльбрусье закрыто до улучшения погоды.
— ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР ).
— 78 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).