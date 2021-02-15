Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.15

— Оперативный штаб в КБР сообщает о нормализации ситуации с COVID-19. (ЗАПИСЬ: Изабелла Кучменова).— Сегодня в министерстве просвещения, науки по делам молодежи КБР в 16:00 прошло Расширенное заседание комиссии по делам несовершенолетних. (ЗАПИСЬ: Казбека Кокова).— В Кабардино-Балкарии сохранилась положительная динамика по кредитованию жителей.— В Баксанском районе вспоминают подвиг воинов интернационалистов. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы администрации Баксанского района Арина Килярова).