Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.11
— Подрядные организации КБР приступили к подготовительным работам на объектах. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).
— Завершилась ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «Шаг в науку – 2021».
— Заброшенные дачные участки вернут в хозяйственный оборот. (ЗАПИСЬ: Руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Дмитриев).
— Горнолыжница завоевала «серебро» Кубка России по горнолыжному спорту в Приэльбрусье.