Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.11

— Подрядные организации КБР приступили к подготовительным работам на объектах. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Зульфия Кумыкова).— Завершилась ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «Шаг в науку – 2021».— Заброшенные дачные участки вернут в хозяйственный оборот. (ЗАПИСЬ: Руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Дмитриев).— Горнолыжница завоевала «серебро» Кубка России по горнолыжному спорту в Приэльбрусье.