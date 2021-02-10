Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.10

— Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Управления Минюста РФ Жантемиром Кужоновым— Сегодня были подведены итоги экономического и социального развития Баксанского муниципального района за 2020 год. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы администрации Баксанского района Арина Килярова).— Прошел завершающий этап ежегодной всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку – 2021».— Заброшенные дачные участки вернут в хозяйственный оборот. (ЗАПИСЬ: Руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Дмитриев).