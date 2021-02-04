Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.04

— К 2024-му году в Кабардино-Балкарской Республике планируют построить Нальчикскую кольцевую автомобильную дорогу. (ЗАПИСЬ: Глава Местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов).— В республике продолжается массовая вакцинация от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Контроль за надлежащим обращением пестицидов и Агро химикатов возвращается в ведение Россельхознадзора. (ЗАПИСЬ: Начальник отдела защиты растений Филиала Россельхозцентра по КБР Зарема Бегидова).