Радио КБР 18.00 rus – 2021.01.26

— Кабардино-Балкарии на строительство спортобъектов в 2021 году выделят 20 млн рублей— В Майском районе состоялось заседание комиссии по постановке на воинский учет юношей. (ЗАПИСЬ: начальник отделения военного комиссариата по Майскому и Прохладненскому районам Геннадий Демидов).— В Доме культуры селения Атажукино прошло совещание о вакцинации работников образовательной сферы. (ЗАПИСЬ: специалист пресс-службы администрации Баксанского района Лера Улимбашева).— В Эльбрусском районе прошла акция «Студенческий десант».