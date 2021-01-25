Радио КБР 18.00 rus – 2021.01.25

— Оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией напоминает о мерах безопастности. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— В Майском районе стартовала кампания по иммунизации населения.— Сегодня по всей стране отмечается День российского студенчества. (ЗАПИСЬ: и.о. минпросвещения Анзор Езаов).— Сотрудники регионального МЧС усилили профилактическую работу в домах, где проживают инвалиды, пожилые граждане и дети. (ЗАПИСЬ: заместитель начальника Управления МЧС России по КБР Анзор Шогенов ).