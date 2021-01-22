Радио КБР 18.00 rus – 2021.01.22

— 93 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня в КБР стартовал месячник оборонно-массовой работы. (ЗАПИСЬ: М.Закуев, Председатель ДОСААФ России в КБР).— Сегодня запущены продажи «единого» билета на курорты Приэльбрусья.— Сегодня КБР присоединилась к акции «десант студенчества». (ЗАПИСЬ: А.Чернова, директор музея МВД КБР).