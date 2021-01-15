Радио КБР 18.00 rus – 2021.01.15
— В Кабардино-Балкарии запланировано строительство новых школ в Нальчике на 1100 мест, в Прохладном и селе Куба.
— В КБР благоустроят 31 общественное пространство и 89 дворовых территорий (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Людмила Кумыкова).
— Финансирование дорожного ремонта в Кабардино-Балкарии в 2021 г. увеличат на 20% (ЗАПИСЬ: помощник министра транспорта и дорожного хозяйства Хасан Бижанов).
— В Государственном концертном зале Нальчика состоялся благотворительный концерт для сбора средств девятимесячному Магомеду Тюбееву.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.01.15

— К1уэк1уэ Казбек онколог нэхъыщхьэм 1ущ1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.01.15

— Казбек Коков РФ-ны билим бериу жаны бла министерствосуну таматасы Сергей Кравцов бла тюбешгенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.01.15

— В Кабардино-Балкарии запланировано строительство новых школ в Нальчике на 1100 мест, в Прохладном и селе Куба.

Подробнее