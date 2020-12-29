Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.29

— Казбек Коков провел итоговое совещание с руководством муниципалитетов КБР— 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Парламент КБР лидирует в СКФО по показателям эффективности. (ЗАПИСЬ: Т. Егорова, председатель Парламента КБР).— Сорок добровольцев КБР получили благодарность Министерства культуры республики.