Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.29
— Казбек Коков провел итоговое совещание с руководством муниципалитетов КБР.
— 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Парламент КБР лидирует в СКФО по показателям эффективности. (ЗАПИСЬ: Т. Егорова, председатель Парламента КБР).
— Сорок добровольцев КБР получили благодарность Министерства культуры республики.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.29

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек куей тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.29

— Коронавирус бла байламлы болум осаллай къалады

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.29

— Казбек Коков провел итоговое совещание с руководством муниципалитетов КБР

Подробнее