Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.21
— Сегодня в КБР начался «Марафон добра».
— 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Сегодня в России стартовал диктант по общественному здоровью.(ЗАПИСЬ: Е.Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России).
— Голубое озеро – в числе самых красивых мест для отдыха.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.21

— Нобэ щ1идзащ «Хъуэпсап1эхэм псей жыг» зыф1аща марафоным. — Щ1акхъуэ зыгъажьэхэм трагъэк1уадэ мылъкум и 1ыхьэ къэралым хуипшынынущ. — Пенсэ фондыр …

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.21

— КъМ-р «Ёлка желаний»деген битеуроссей жандауурлукъ акциягъа къошулгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.21

— Сегодня в КБР начался «Марафон добра»

Подробнее