Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.21

— Сегодня в КБР начался «Марафон добра»— 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня в России стартовал диктант по общественному здоровью.(ЗАПИСЬ: Е.Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России).— Голубое озеро – в числе самых красивых мест для отдыха.