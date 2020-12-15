Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.15

— 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня в Нальчике заработал Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— 463 млн рублей получит КБР на развитие АПК.— В эти минуты в Нальчике торжественно открывается всероссийский кинофестиваль. (ЗАПИСЬ: С.Новожилов, народный артист РФ).