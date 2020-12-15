Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.15
— 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Сегодня в Нальчике заработал Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).
— 463 млн рублей получит КБР на развитие АПК.
— В эти минуты в Нальчике торжественно открывается всероссийский кинофестиваль. (ЗАПИСЬ: С.Новожилов, народный артист РФ).

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.15

— УФ-м щ1ыуэпсхэр хъумэнымрэ экологиемк1э и министерствэм иригъэк1уэк1а зэ1ущ1эм видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.15

— Коронавирус бла байламлы болум алыкъа ослады

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.15

— 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР

Подробнее