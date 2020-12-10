Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.10

— Сегодня Глава КБР встретился с помощником заместителя председателя правительства России по вопросам развития Северного Кавказа. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР.(ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В РДКБ КБР поступят 3 аппарата ИВЛ.— В КБГУ проходит международная конференция молодых ученых. (ЗАПИСЬ:З.Хараева, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КБГУ).