Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.08
— Сегодня Юрий Чайка выступил на заседании Совета при Президенте России по делам казачества. (ЗАПИСЬ: Ю.Чайка, полномочный представитель Президента в
СКФО).
— С сегодняшнего дня на курортах Кабардино-Балкарии усилены санитарные меры.
— 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного
Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— «Каббалкэнерго» напоминает: за свет нужно заплатить до Нового года. (ЗАПИСЬ: А.Кашежев, начальник нальчикского отделения АО «Каббалкэнерго»).
— Балкарские хычины — в десятке «Вкусов России».