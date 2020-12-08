Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.08

— Сегодня Юрий Чайка выступил на заседании Совета при Президенте России по делам казачества. (ЗАПИСЬ: Ю.Чайка, полномочный представитель Президента вСКФО).— С сегодняшнего дня на курортах Кабардино-Балкарии усилены санитарные меры.— 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела ОперативногоШтаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— «Каббалкэнерго» напоминает: за свет нужно заплатить до Нового года. (ЗАПИСЬ: А.Кашежев, начальник нальчикского отделения АО «Каббалкэнерго»).— Балкарские хычины — в десятке «Вкусов России».