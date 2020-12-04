Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.04

— 97 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Казбек Коков поздравил добровольцев КБР с наступающим праздником. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— «Зеленые аллеи» вдоль реки Нальчик – под видеонаблюдением. (ЗАПИСЬ: А.Тлехугов, врио директора ГКУ «Безопасная республика»).— Сегодня Государственный Ногайский драматический театр покажет в Нальчике свою постановку. (ЗАПИСЬ: Л.Мафедзова, пресс-секретарь Минкульта КБР).