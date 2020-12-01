Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.01

— 95 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— АПК КБР экспортировал продукцию на 20 миллионов долларов США. (ЗАПИСЬ: С.Богацкая, руководитель департамента маркетинга и внешних связей Министерства экономического развития КБР).— Банк России разъяснил аспекты реформы ОСАГО. (ЗАПИСЬ: Р.Балаев, заместитель управляющего Отделением Банка России по КБР).— Милана Малухова из КБР прошла в финал конкурса «Управляй». (ЗАПИСЬ: В.Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).