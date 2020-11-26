Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.26

— 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В столице КБР заработала программа льготной ипотеки— Дороги КБР оснащают новыми светофорными объектами. (ЗАПИСЬ: Р.Ходжаян, главный специалиста отдела содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР)— Экологи КБГУ- в десятке лучших по стране.