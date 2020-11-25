Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.25

— Казбек Коков принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— КБР формирует запас лекарств для лечения коронавируса.— 88 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— КБР возглавила список регионов с высоким процентом бронирования отелей.