Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.24

— КБР-в числе регионов с наибольшей долей низкооплачиваемых работников. (ЗАПИСЬ: К.Коков, Глава КБР).— 88 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В КБР отмечается увеличение производства продукции сельского хозяйства.— Бренды КБР представляют республику на Первом национальном конкурсе «Вкусы России». (ЗАПИСЬ: С.Самченко, пресс-секретарь Минсельхоза КБР).