Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.20

— 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В КБР отмечается рост годовой инфляции.— Сегодня Госавтоинспекция проводит рейд «Нетрезвый водитель».т (ЗАПИСЬ:И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Сегодня в КБР стартовало молодежное первенство Северного Кавказа по самбо.