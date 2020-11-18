Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.18

— В КБР отмечается рост сельхозпродукции— 89 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Росздравнадзор по КБР держит на контроле стоимость жизненно-необходимых препаратов. (ЗАПИСЬ: Ф.Киштыкова, ведущий специалист-эксперт службы Территориального органа Росздравнадзора по КБР).— В КРБ завершается уборочная кампания.