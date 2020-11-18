Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.18
— В КБР отмечается рост сельхозпродукции.
— 89 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Росздравнадзор по КБР держит на контроле стоимость жизненно-необходимых препаратов. (ЗАПИСЬ: Ф.Киштыкова, ведущий специалист-эксперт службы Территориального органа Росздравнадзора по КБР).
— В КРБ завершается уборочная кампания.

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.18

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек куей тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уак1ащ щ1ыналъэм щыщ1э щытык1эм, лэжьыгъэ зэф1агъэк1ахэмрэ къапэщылъхэмрэ теухуауэ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.18

— Республикада «Къурулуш» бёлюмде кёрюмдюле игидиле

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.18

— В КБР отмечается рост сельхозпродукции

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