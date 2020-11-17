Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.17

— 89 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Правительственная Комиссия КБР оценила качество ремонта в Балкарском театре.(ЗАПИСЬ:А.Мусуков, председатель Правительства КБР).— В КБР пройдут Массовые проверки пассажирского транспорта. (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— КБПСС напоминает: неисправная техника может привести к неблагоприятным последствиям. (ЗАПИСЬ: Р.Ульбашева, инспектор КБПСС).