Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.17
— 89 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Правительственная Комиссия КБР оценила качество ремонта в Балкарском театре.(ЗАПИСЬ:А.Мусуков, председатель Правительства КБР).
— В КБР пройдут Массовые проверки пассажирского транспорта. (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).
— КБПСС напоминает: неисправная техника может привести к неблагоприятным последствиям. (ЗАПИСЬ: Р.Ульбашева, инспектор КБПСС).