Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.16

— Сегодня в КБР заработал Центр управления регионом— 88 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня школы КБР вернулись к работе после каникул.(ЗАПИСЬ:Т.Арамисов, руководитель пресс-службы Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Сегодня ГИБДД выявляет нарушителей ПДД на пешеходном переходе. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).