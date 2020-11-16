Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.16
— Сегодня в КБР заработал Центр управления регионом.
— 88 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Сегодня школы КБР вернулись к работе после каникул.(ЗАПИСЬ:Т.Арамисов, руководитель пресс-службы Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— Сегодня ГИБДД выявляет нарушителей ПДД на пешеходном переходе. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.16

— КъБ-м и премьер министрым и къуэдзэ Хъубий Марат ц1ыхубэр зыхуэныкъуэ хущхъуэхэмк1э къызэгъэпэщыным теухуа зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.16

— Бюгюн Нальчикде «Азимут» къонакъ юйде «Билим берген программалгъа аталгъан илму-сынау конференция ачылгъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.16

— Сегодня в КБР заработал Центр управления регионом

Подробнее