Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.13

— 84 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Предприятия КБР представили республику на ярмарке продуктов питания.— Кабардино-Балкария выполнила годовой план по экспорту продукции Агропромышленного Комплекса за 10 месяцев на 102%. (ЗАПИСЬ: руководитель департамента маркетинга и внешних связей Министерства экономического развития КБР Севиль Богацкая).