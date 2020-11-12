Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.12

— Ирина Марьяш провела рабочую встречу с руководством Прохладненского муниципального района— 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Творческая деятельность дает право на досрочную пенсию.— Три новых объекта отремонтируют в КБР в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».