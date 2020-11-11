Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.11

— 84 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Количество горнолыжных трасс на Эльбрусе вырастет в разы. (ЗАПИСЬ: А.Матовников, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками).— В КБР проходит акция «Добрая книга в детские руки».— Нальчик- в тройке самых привлекательных городов России.— Спортсмены Кабардино-Балкарии успешно выступили на Чемпионате России по универсальному бою.