Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.10

— Казбек Коков поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником— 83 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня общественники возложили цветы к памятнику А.Шогенцукова. (ЗАПИСЬ: М.Кумахов, министр культуры КБР).— Сегодня в Нальчике презентован новый учебник по кабардинскому языку.