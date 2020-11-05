Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.05

— 84 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Кучменова.).— Объем частных инвестиций в СКФО до 2025 года составит 43 млрд рублей.— Жители Нальчика могут оплатить проезд в общественном транспорте по средствам безналичной оплаты .— Ушел из жизни кинорежиссер и общественный деятель КБР Владимир Халидович Вороков.