Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.03

— 704 млн рублей поступит в КБР на защиту населения от коронавируса— 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня Кабардино-Балкария написала большой этнографический диктант. (ЗАПИСЬ: М.Текуева, координатор акции).— КБР отметит День народного единства. (ЗАПИСЬ: Э.Кучменова, специалист министерства культуры КБР).