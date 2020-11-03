Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.03
— 704 млн рублей поступит в КБР на защиту населения от коронавируса.
— 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Сегодня Кабардино-Балкария написала большой этнографический диктант. (ЗАПИСЬ: М.Текуева, координатор акции).
— КБР отметит День народного единства. (ЗАПИСЬ: Э.Кучменова, специалист министерства культуры КБР).