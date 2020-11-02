Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.02

— 86 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Кучменова.).— Кабардино-Балкария широко отметит День народного единства.— Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что Пенсионный фонд продолжает развивать свои электронные сервисы. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков.)